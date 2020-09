Laurent Ournac : Prêt à se battre pour ne plus regrossir

Le comédien Laurent Ournac veut perdre 10 kilos depuis qu’il a repris de l’embonpoint. Il sait que ce ne sera pas simple…

Cependant, ces derniers mois, le Français de 40 ans a regrossi. Il a donc pris la décision de perdre 10 kilos. Pour y arriver, il va courir le plus souvent possible. «Il faut trouver la motivation. C’est un combat. Contre l’obésité, contre moi-même, a-t-il confié sur Instagram. Certains diront: «Question de volonté»… Je leur répondrai: «Pas si simple!» Sinon, nous serions tous beaux et riches. Je vais m’accrocher et tenir. J’espère.»