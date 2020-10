Major Lazer : Prêt à sortir ce qui pourrait être son dernier disque

Attendu depuis plus de cinq ans, «Music Is The Weapon» de Major Lazer arrive enfin. Sa publication est annoncée pour le 23 octobre 2020.

Walshy Fire, Diplo et Ape Drums (de g. à fr.) ici lors d’un concert au Brésil début 2020. Instagram

Les fans du trio emmené par Diplo commençaient sérieusement à désespérer. Cependant, leur patience va enfin être récompensée: cinq ans après l’acclamé «Peace Is The Mission», le groupe sortira le 23 octobre 2020 l’album «Music Is The Weapon». C’est ce que Major Lazer a annoncé sur ses réseaux sociaux le 30 septembre 2020. Diplo s’est expliqué au sujet de cette longue attente sur Twitter: «Désolé de tous vous avoir fait attendre cinq ans. J’ai eu des enfants (ndlr: dont le dernier est né en mars 2020), de nouveaux projets musicaux (ndlr: les groupes LSD, Silk City ou Jack Ü, sans parler de ses titres en solo country) et je me suis crashé en avion (ndlr: un atterrissage d’urgence en août 2019 après qu’un hublot s’était brisé en vol). Croyez-moi. Ça valait le coup d’attendre!» Plusieurs médias américains, dont youredm.com, précisent en outre que ce quatrième disque pourrait bien être le dernier de Major Lazer.

Hormis cette annonce, le groupe a également dévoilé, toujours sur Twitter, qu’il allait partir sur la route pour donner une série de concerts pas comme les autres. Ce sera du «drive-in», à savoir des shows durant lesquels le public reste assis dans sa voiture. «Nous avons trouvé une manière de célébrer «Music Is The Weapon» en toute sécurité», a précisé Major Lazer. Pour l’heure, le combo a prévu sept dates à travers les États-Unis.