Saint-Gall

Prêt à tuer pour récupérer sa voiture

Un sexagénaire comparaîtra vendredi devant la justice saint-galloise. Il doit répondre de tentative de meurtre sur son ex-copine, en été 2018.

On ignore quand le Tribunal d’arrondissement de Saint-Gall rendra son jugement.

Une dispute a totalement dégénéré, le 22 juin 2018, à Saint-Gall. Ce jour-là, un sexagénaire s’était rendu au domicile de son ex-compagne. Rapidement, le ton était monté d’un cran entre les deux anciens amoureux. L’objet de la discorde: une Toyota, appartenant aux deux mais inscrite au nom de son ex. Le Saint-Gallois voulait à tout prix récupérer l’auto, mais son ancienne petite amie a catégoriquement refusé de la lui donner.

Le retraité comparaîtra vendredi devant la justice saint-galloise. Selon l’acte d’accusation, il a dégainé un couteau avant de se jeter sur son ex. Il l’a d’abord blessée au menton avant de lui planter l’arme au niveau de l’épaule et de la clavicule. Par chance, la victime était parvenue à se mettre en sécurité dans sa maison et à appeler les secours.