Genève internationale

Prêt de Berne pour rénover le siège de l'UIT

Le Conseil fédéral a demandé au Parlement un prêt de 95,6 millions de francs pour rénover le bâtiment de l'Union internationale des télécommunications.

Fondée en 1865, l'UIT est l'institution spécialisée des Nations unies pour les technologies de l'information et de la communication. Elle attribue dans le monde entier des fréquences radioélectriques et des orbites de satellite, élabore des normes techniques et s'emploie à améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication.