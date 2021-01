Paris Hilton : Prête à devenir maman

En couple depuis un an avec son nouveau mec, Paris Hilton a entamé un protocole de fécondation in vitro dans l’espoir d’avoir des jumeaux.

À 39 ans, Paris Hilton songe sérieusement à devenir maman. En couple depuis un an avec l’entrepreneur Carter Reum, l’héritière américaine est certaine d’avoir trouvé le père de ses futurs enfants. «Nous avons commencé à suivre un protocole de FIV pour que je puisse choisir d’avoir des jumeaux si j’en ai envie. C’est Kim (ndlr: Kardashian) qui m’en a parlé. Je ne savais rien à ce sujet. Je suis heureuse qu’elle m’ait donné ce conseil et qu’elle m’ait présenté son docteur», a-t-elle confié dans le podcast «The Trend Reporter With Mara». Certaine de sa démarche, Paris a déjà subi la ponction de ses ovocytes. «C’était difficile, mais ça en valait la peine. Je l’ai fait plusieurs fois», a-t-elle précisé.

Par chance, son compagnon, aux petits soins avec elle, l’a grandement soulagée durant cette épreuve: «De le faire ensemble et d’avoir un partenaire qui me soutient et me fait sentir comme une princesse a rendu les choses moins difficiles.» Malgré ses nombreux échecs amoureux, la femme d’affaires est sûre que l’Américain, qui a le même âge qu’elle, est différent de ses ex et qu’elle passera le restant de ses jours avec lui. Elle avait dit sur Instagram n’avoir jamais été aussi proche d’une autre personne, de toute son existence. «Je suis vraiment excitée à l’idée de passer à la prochaine étape de ma vie, s’est-elle réjouie. Parce que je crois vraiment qu’avoir une famille et des enfants est le sens de la vie. Je n’ai pas encore expérimenté cela, parce que j’avais l’impression que personne ne méritait cet amour de ma part. Et maintenant, j’ai finalement trouvé la personne qui le mérite.»