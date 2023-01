Amandine Pellissard : Prête à se battre contre TF1

Après avoir annoncé son départ fracassant de «Famille nombreuses: la vie en XXL», sur TF1 , et son souhait de porter plainte contre l’émission de téléréalité, Amandine Pellissard a dévoilé plus de détails sur son action en justice. Dans une vidéo de Jeremstar, la mère de huit enfants a fait intervenir son avocat qui a répondu aux questions du blogueur. Selon Maître Assous, les producteurs de ces émissions de téléréalité «manipulent et instrumentalisent» les candidats pour obtenir des images chocs qui leur sont indispensables pour réaliser leurs séquences. «Il faut savoir que ce type de programmes rapporte plusieurs millions de recettes publicitaires et la marge est extrêmement importante», a-t-il souligné.

D’autant plus qu’Amandine, qui a participé à cinq saisons du programme, ainsi qu’à une émission spéciale, n’a perçu aucun salaire. La Française de 34 ans, qui veut se faire refaire la poitrine, a juste reçu un défraiement car selon la production, «Famille nombreuses: la vie en XXL» est un documentaire et non une téléréalité. «C’est évidemment attaquable. Des actions en justice seront lancées tant pour Amandine que pour plus de dix autres familles», assure l’homme de loi. Selon lui, même si les condamnations peuvent être très importantes, seulement 10% des participants portent plainte. Ce qui permet à ces productions de générer d’énormes bénéfices financiers. «Le pire c’est qu’elles continuent à le faire alors qu’il y a déjà eu des drames. En l’espace de vingt ans, les émissions de téléréalité sont les seuls programmes télévisuels où il y a eu plus de 15 morts. Mais comme ce sont des participants de téléréalité et que tout le monde les méprise, il n’y a jamais la moindre poursuite ou sanction de la part des autorités», a déploré l’avocat.



Selon Amandine, si elle n’a pas arrêté ces tournages avant, c’est à cause d’une «véritable emprise» de la production sur les participants de ces programmes. «Ce sont des gens avec qui on noue des liens, en qui on a confiance. Il y a une vraie manipulation. Ce n’est donc pas si simple que ça. C’est un peu comme une relation de couple où tu n’envoies pas tout valser au premier problème», a dit celle qui vient d’ouvrir un compte sur le réseau social privé MYM et qui gagne notamment sa vie, aujourd’hui, grâce aux placements de produits sur les réseaux sociaux.