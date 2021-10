Maryne prête à sortir de l’ombre de son illustre frère

Fratrie de retour après un long silence

Aux Docks, Maryne jouera avant 77 Bombay Street. Les Grisons reviennent en 2021 avec l’album «Start Over» dispo dès le 15 octobre après une longue absence. «En 2016, on a eu envie de se consacrer à des projets personnels, comme des études pour moi. Après quatre ans, la musique nous a manqué. On a recommencé à faire de petits concerts acoustiques. On a adoré et on s’est dit qu’il fallait qu’on refasse un album», explique Matt. Le passage au studio n’a pas été de tout repos: «Oui, on était heureux, mais c’était également difficile. Surtout à cause du timing. On ne vit plus ensemble au même endroit. Joe et Simri ont des jeunes enfants. Dur de nous organiser. Heureusement, le plaisir était là. C’est la clé de tout.» Ce «retour aux sources» est un «challenge». «En revenant, il faut à nouveau conquérir le public. Beaucoup des fans qu’on avait dans le passé ne le sont plus. Et en même temps, des enfants connaissent nos morceaux. En Suisse-allemande, ils apprennent par exemple à chanter «Up In The Sky» (2011) à l'école», se marre le chanteur de 39 ans.