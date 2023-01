Canton de Zoug : Prête à tout, même à mordre, pour récupérer un appartement

Séparé, un couple en est venu aux mains et aux dents au moment de récupérer un appartement autrefois commun. Condamnés par ordonnance pénale, les ex ont trouvé un accord.

Un couple de Suisses a vécu pendant plusieurs années en Thaïlande. Lorsqu’ils se sont séparés, ils sont rentrés en Suisse et tous deux avaient le même objectif: récupérer l’appartement qu’ils avaient loué conjointement dans le canton de Zoug pendant leur séjour à l’étranger. Mais le jour de la remise des clés, la situation a dégénéré, rapporte « ZentralPlus ».

Arrivé en premier sur les lieux, l’homme, d’une quarantaine d’années, a tenté d’empêcher son ex-compagne d’entrer en la retenant avec son bras. Mais la quinquagénaire ne s’est pas laissé faire. Elle lui a mordu l’avant-bras avec une grande force. En tentant de se dégager, l’homme les a fait tomber au sol. La femme l’a alors mordu une deuxième fois à la cuisse. Après avoir réussi à se libérer, l’homme a dû se rendre aux urgences pour se faire soigner et vacciner contre le tétanos. Son ex n’a quasiment pas été blessée.

Cette dispute n’a pas été sans conséquences puisque tous deux ont été condamnés par ordonnance pénale du ministère public de Zoug. Monsieur doit payer une amende de 200 francs pour voies de fait. Madame a été plus sévèrement punie. Coupable de lésions corporelles simples, elle doit payer une amende immédiate de 150 francs et est condamnée à une peine pécuniaire avec sursis de 20 jours-amendes à 30 francs. Ces 600 francs lui seront demandés en cas de récidive. Malgré tout, les ex semblent avoir trouvé un accord car l’homme vit, depuis, seul dans l’appartement.