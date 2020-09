Le lendemain matin, le mari et la mère de la victime ont découvert son cadavre dans un chantier du coin. La jeune femme avait le ventre ouvert, et son bébé n’y était plus. La police a appris plus tard que les deux suspects avaient emmené l’enfant – une petite fille – à l’hôpital. Sur place, la suspecte a expliqué avoir accouché dans la rue, mais le personnel médical n’a constaté aucune trace d’accouchement récent sur la jeune femme. Des coupures sur le corps du bébé ont renforcé les soupçons des médecins, qui ont alerté la police.