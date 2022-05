Vaud : Prétendue victime de viols collectifs, elle a été condamnée pour calomnie

Une étudiante avait dénoncé quatre de ses anciens camarades du Gymnase de Beaulieu. Confrontée à ses mensonges, elle a fini par admettre avoir tout inventé.

Durant quatre heures, en octobre 2019, une étudiante alors âgée de 18 ans racontait à la police comment quatre de ses anciens camarades de classe du Gymnase de Beaulieu l’avaient maltraitée verbalement et physiquement, ainsi que violée collectivement, deux ans plus tôt. Elle a encore ajouté que, une année plus tard, elle était retombée sur eux dans le parc Eracom et qu’ils l’avaient alors frappée et insultée. Pour finir, elle avait déposé une plainte formelle contre un des quatre garçons, explique «24 heures»