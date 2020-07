Afrique du Sud

Pretoria prêt à enterrer un million de morts dus au Covid-19

Des tombes creusées à l’avance pour les futurs victimes du coronavirus ont scandalisé la population. Les propos alarmistes du ministre de la santé n’ont rien arrangé.

Plus 10’134 cas et 192 morts mardi, plus 8’800 cas et 100 morts encore mercredi... Avec 220’000 infections et 3600 décès recensés à ce jour, l'Afrique du Sud reste plus que jamais le pays le plus touché du continent.