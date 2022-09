Angleterre : Prêtre et lesbienne, la fille de Desmond Tutu interdite de cérémonie

«Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une situation difficile. Des conseils ont été donnés conformément aux directives actuelles de la Chambre des évêques sur le mariage entre personnes de même sexe», a écrit le diocèse de Hereford. L’Église d’Angleterre, qui compte 85 millions de fidèles dans le monde, autorise depuis 2005 hommes et femmes homosexuels unis par un partenariat civil à devenir prêtres. Mais elle se déchire depuis des années sur la question de la reconnaissance des unions homosexuelles, entre branches libérales, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et conservatrices, majoritaires au Kenya ou au Nigeria.

«Grossier» et «blessant»

«Nous sommes tous d’accord pour dire que la compréhension et la doctrine chrétiennes du mariage en tant qu’union à vie entre un homme et une femme restent inchangées», peut-on lire dans un texte de la Chambre des évêques sur le mariage entre personnes de même sexe. Interrogée par la BBC, Mpho Tutu-van Furth a jugé cet événement «vraiment grossier et blessant». L’Église était par ailleurs vivement critiquée sur les réseaux sociaux vendredi.