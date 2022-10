Ellen Allien, prêtresse de la techno à voir à Electron

Le premier soir verra se produire deux «monuments de la scène électronique allemande»: Ellen Allien et Ben Klock. Ellen Fraatz, de son vrai nom, est qualifiée par les organisateurs de «grande prêtresse de la techno allemande»: «La fondatrice du label Bpitch Control s’est imposée sur la scène mondiale grâce à son ADN sonore unique, qui a marqué au fer rouge la culture de la dance music. Elle signe une techno minimaliste et expérimentale qui se vit plus qu’elle ne s’écoute. Aux platines, son énergie et sa fougue, profondément contagieuses, en font l’une des DJ les plus communicatives du circuit». Ben Klock, lui, jouera pour la première fois à Electron. Le célèbre résident du Berghain à Berlin «délivre une techno épurée, dure, hypnotique, et industrielle». «Même lorsqu’il s’aventure vers des registres plus deep ou plus house, sa musique file avec une droiture et une justesse digne de la réputation de l’industrie automobile allemande», image le festival. Le lendemain, place à un line-up «plus nuancé» avec Agoria et Oxia, icônes de la scène électronique française. Âme, «fer de lance d’une techno atmosphérique» complète l’affiche avec Le Ski Club.



À noter que la manifestation, «dans le but d’offrir une expérience clubbing inédite», va transformer le Palladium avec une installation visuelle «extraordinaire, qui en mettra plein les yeux».