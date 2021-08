«Rainbow Six Siege»  - Prêts à faire parler la poudre pour le Major de Mexico

Trois mois à peine après le Mondial à Paris, l’élite de «Rainbow Six Siege» se défie depuis aujourd’hui et jusqu’à dimanche au Mexique dans le second rendez-vous incontournable de 2021: le Major de Mexico et son demi-million de dollars de butin. À la suite du retrait des Knights, quinze équipes issues des quatre régions du globe sont à l’affiche. Aperçu des forces en présence.