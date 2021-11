A Good Man – Prêts à tout pour être parents

Isolés sur une île bretonne, Aude (Soko) et Benjamin (Noémie Merlant) sont très amoureux. Ça fait six ans qu’ils sont ensemble, et ils rêvent d’avoir un enfant. Mais Aude ne peut pas en avoir, alors Benjamin décide que c’est lui qui va le porter. Celui qui s’appelait autrefois Sarah est dans sa phase de transition, et possède toujours «le matériel qu’il faut» pour être enceinte.