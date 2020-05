Indonésie

Prêts à tout pour voyager et célébrer l'Aïd

Des milliers d'Indonésiens cherchent à tout prix à rejoindre leurs proches pour fêter la fin du ramadan dimanche. Malgré les risques liés à la pandémie.

De nombreux Indonésiens se sont tournés vers des passeurs et des fabricants de faux certificats pour voyager. Cela malgré l'interdiction cette année de la traditionnelle migration qui marque la fin du ramadan.

Ces déplacements font craindre une accélération de l'épidémie de coronavirus dans le plus grand pays musulman au monde, malgré deux mois de confinement partiel. Des milliers d'Indonésiens sont prêts à tout pour rejoindre leurs proches pour fêter l'Aïd el-Fitr ce dimanche, la principale fête musulmane qui marque la fin du mois de jeûne du ramadan.

«C'est un moment critique (...) Je crains que les gens qui se rendent dans d'autres régions ne reviennent en étant infectés et que tous nos efforts soient gâchés», souligne Doni Monardo, qui dirige la lutte contre le Covid-19 en Indonésie.

Chaque année plusieurs dizaines de millions d'Indonésiens, notamment les travailleurs migrants des grandes villes, voyagent à travers l'archipel de près de 5000 kilomètres de long, dans une grande migration comparable, quoiqu'à plus petite échelle, au Nouvel an chinois.

Crainte d'un désastre sanitaire

Craignant un désastre sanitaire, le gouvernement a annoncé le mois dernier une suspension des liaisons aériennes et maritimes et des contrôles routiers stricts pour limiter les déplacements entre les régions, et interdit cette grande migration annuelle.