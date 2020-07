Bosnie-Herzégovine

Prêts à verser leur «sang» pour défendre leur rivière

Des centrales hydroélectriques sont à l’étude sur un cours d’eau sauvage. Depuis plusieurs mois, des habitants luttent pour faire capoter le projet.

En Bosnie, Safet Sarajlic est prêt à verser son «sang» afin de défendre la rivière Neretvica et son écosystème, vital pour les populations comme les espèces endémiques: avec d'autres, il a déclaré la guerre à un projet de petites centrales hydroélectriques.

Avec sa source à près de 1.800 mètres d'altitude en Bosnie centrale, la Neretvica traverse sur 27 kilomètres une végétation abondante et une quarantaine de hameaux.

«Pour nous, cette rivière c'est la vie. C'est l'artère de la vallée», dit Safet Sarajlic, 50 ans, l'un des leaders du mouvement «Pusti me da tecem» ("Laisse-moi couler").

Ses eaux limpides sont potables, soulignent fièrement les habitants. On y trouve des écrevisses à pattes blanches, espèce protégée indicatrice de la qualité environnementale de l'eau, et huit types de poissons, dont deux espèces endémiques en danger, selon une étude de 2017 de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).