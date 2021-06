Justice - Prêts Covid-19: délicat de condamner les fraudeurs

Les vérifications ont eu lieu exceptionnellement après les versements d’argent sur les comptes en banque. Getty Images/iStockphoto

Pour éviter que des milliers d’indépendants ne fassent faillite à cause du confinement dû à la pandémie, la Confédération avait créé l’an passé par ordonnance le programme des crédits Covid-19.

Selon les effets négatifs de la crise sur son chiffre d’affaires, il était possible de remplir un formulaire «sur l’honneur» et de le renvoyer à sa banque afin de vite obtenir de l’argent public sur son compte. Dans un but d’efficacité face à l’urgence, la procédure permettait «un accès non bureaucratique aux liquidités, sans examen complet de chaque dossier par les banques prêteuses», rappelle le porte-parole du Secrétariat fédéral à l’économie (SECO), Fabian Maienfisch. Certains en ont profité pour obtenir frauduleusement de l’argent garanti par l’État fédéral.

Déjà 65 condamnations et plus de 3700 cas «à clarifier»

Des condamnations ont déjà été prononcées dans 65 cas et 998 procédures sont en cours, dont 23 à Fribourg, 104 à Genève, 8 à Neuchâtel, 108 pour Vaud et 19 en Valais, selon les chiffres du Département fédéral des finances. Et 3722 cas sont «en phase de clarification». «Vu que plus de 138’000 entreprises ont bénéficié d’un tel crédit, on peut constater un pourcentage très faible d’abus», estime Fabian Maienfisch.

Interprétation divergente des actes et du Code pénal

Quant aux condamnations déjà tombées, elles divergent selon l’interprétation de la justice: du moment que les banques n’ont pas fait de vérifications fouillées des formulaires renvoyés, peut-on condamner un prévenu pour escroquerie et faux dans les titres (pour avoir menti dans les informations fournies)? Oui, selon un Tribunal de police vaudois en mai; non, selon un procureur fribourgeois, le même mois.

Des appels aux Cours cantonales, voire des recours au Tribunal fédéral, détermineront une jurisprudence en la matière.

Des contrôles pointus qu’une fois l’argent versé

Quant au SECO, il se dit convaincu que la plupart des cas d’abus seront découverts grâce au système mis en place. «En temps normal, les vérifications sont d’abord effectuées, par un examen de la demande, et un crédit est ensuite accordé, explique Fabian Maienfisch. Compte tenu de la situation exceptionnelle de la Suisse au début de la crise Covid, qui était confrontée à son plus grand effondrement économique depuis environ 50 ans, cette procédure a été inversée et le crédit a été accordé en premier, suivi des vérifications. Mais il était prévu que des contrôles approfondis seraient effectués avec un grand nombre d’acteurs concernant ces crédits accordés. C’est ainsi qu’il a été possible de mettre en place un réseau à mailles fines de lutte contre les abus.»