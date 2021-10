Justice – Prêts suspects au Mozambique: Credit Suisse lache 475 millions

Justice : Prêts suspects au Mozambique: Credit Suisse lâche 475 millions

La banque suisse a accepté mardi de passer à la caisse pour solder des poursuites aux États-Unis et au Royaume-Uni dans une vaste affaire de corruption.

Credit Suisse est poursuivi par les autorités américaines et britanniques pour avoir lancé deux obligations et un prêt au nom d’entreprises d’État au Mozambique qui ont servi à verser des pots-de-vin.

L’établissement suisse n’a parallèlement pas complètement divulgué l’étendue de l’endettement du Mozambique, et donc les risques de non-remboursement, et a fait preuve de lacunes importantes dans ses contrôles internes, accusent les autorités. La banque suisse, qui fait déjà face aux retombées des scandales de Greensill et Archegos, a été en conséquent condamnée au total à 547 millions de dollars (505 millions de dollars) de pénalités, d’amendes et de restitution aux États-Unis et au Royaume-Uni, a précisé le ministère américain de la Justice.