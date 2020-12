Alors que l’ouverture des stations de ski fait actuellement débat en Suisse au vu de la situation sanitaire, le Canton du Valais a annoncé des mesures de prévention supplémentaires jeudi. En partenariat avec les exploitants de remontées mécaniques, il lance le projet «Covid-Angel» pour la saison d’hiver 2020-2021. Dans le cadre de celui-ci, des «observateurs-informateurs» seront chargés de faire respecter et appliquer les mesures de lutte contre la pandémie sur les pistes et au sein des infrastructures.

Gérer les flux de personnes

«La situation actuelle est délicate pour les sociétés de remontées mécaniques», admet le gouvernement valaisan dans son communiqué de presse. Pour veiller au strict respect des mesures sanitaires dans les stations, une centaine de demandeurs d’emploi seront donc engagés par l’Association des remontées mécaniques du Valais, avec le soutien financier du Département de l’économie et de la formation. Ces «observateurs-informateurs» auront notamment pour tâche de faciliter les flux de personnes entre les parkings et les remontées mécaniques, ainsi que dans les files d’attente aux départs des remontées et sur les pistes. Ils fourniront également une «information claire et précise sur les règles en vigueur et les comportements à adopter», et feront de la prévention sur les risques d’accidents.