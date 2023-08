Genève et Vaud déclenchent l’alerte canicule

Les cantons de Genève et Vaud ont déclenché ce jeudi matin l’alerte canicule. La décision a été prise par les médecins cantonaux, en concertation avec MétéoSuisse. Il est en en effet prévu qu’un dôme de chaleur surplombe la Suisse durant les prochains jours, faisant monter le mercure jusqu’à 35 degrés, voire au-delà, dans le bassin genevois et en Valais. «Ce niveau d’alerte prévoit l’activation des plans institutionnels et communaux respectifs», précise le Canton de Genève dans un communiqué. Ce dernier précise que les températures élevées devraient se maintenir «au moins jusqu’au mercredi 23 août».