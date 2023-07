Sécheresse à Genève: Seuls les pros peuvent tirer des feux d’artifice

Les fortes chaleurs présentent un danger d’incendie dans la région genevoise. Pour protéger la population, la faune et la flore, le Conseil d’État a décidé de limiter la vente et les tirs de feux d’artifice. Pas de fusée lancée depuis le jardin cette année, seuls les professionnels pourront en faire usage sur autorisation du Canton.

Le gouvernement appelle à la prudence et conseille d’éviter les feux en plein air jusqu’à nouvel avis, surtout en cas de fortes rafales de vent. Pour rappel, les feux sont totalement interdits, et ce à toute période de l’année, en forêt et dans tous les sites protégés (vallon de l'Allondon, vallon de la Laire…) en dehors des emplacements aménagés à cet effet, et à moins de 10 mètres des lisières.