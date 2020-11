Climat : Prévisions alarmistes pour des grands glaciers du Groenland

Les trois grands glaciers du Groenland fondent plus vite que prévu, selon une étude. Leur fonte a déjà contribué à plus de 8 millimètres d’élévation du niveau des océans.

Le glacier Jakobshavn Isbrae aurait perdu plus de 1500 milliards de tonnes de glace entre 1880 et 2012.

Les plus grands glaciers du Groenland pourraient fondre plus vite que prévu, selon une étude publiée dans Nature Communications.

Les trois plus importants glaciers du Groenland, qui contient suffisamment d’eau pour faire monter le niveau de la mer de plus d’un mètre, pourraient fondre plus vite que même les prédictions les plus alarmistes l’estimaient, selon une étude publiée mardi.

Les auteurs de l’étude ont utilisé des images historiques et de nombreuses autres données pour estimer la glace perdue pendant le XXe siècle par ces trois glaciers, Jakobshavn Isbrae, Kangerlussuaq et Helheim.

Ils ont estimé que le glacier Jakobshavn Isbrae avait perdu plus de 1500 milliards de tonnes de glace entre 1880 et 2012, tandis que le Kangerlussuaq et Helheim avaient perdu respectivement 1381 et 31 milliards de tonnes entre 1900 et 2012.