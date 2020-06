Coronavirus

Prévisions pessimistes des entreprises de l'Arc jurassien

Les prévisions en matière d’entrées de commandes font état de baisses substantielles pour l’ensemble des entreprises de l’Arc jurassien, et cela indépendamment de leur taille ou de leur positionnement.

La préservation de l’emploi et la capacité de production sont des nécessités incontournables des prochains mois.

La propagation de la pandémie a imposé de nouveaux défis aux entreprises industrielles. Directement interrogées dans la phase de déconfinement et de reprise partielle des activités, les entreprises font état de nouvelles priorités imposées brutalement par la dégradation de conjoncture consécutive à la pandémie.

Les prévisions en matière d’entrées de commandes font état de baisses substantielles pour l’ensemble des entreprises, et cela indépendamment de leur taille ou de leur positionnement. Les résultats opérationnels connaissent une même tendance et une diminution des performances financières est attendue partout.

Des conditions préexistantes à la pandémie ont aussi contribué à cet effondrement des indicateurs. Les secteurs de l’automobile et de l’horlogerie montrent un manque de vitalité depuis l’an dernier. Pour le directeur de la CEP, la congestion mondiale de l’économie et l’arrêt des activités au niveau local accentuent une situation déjà sensible.