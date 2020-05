Assurances

Prévoyance: plus d’assurés pour Helvetia

L’assureur Helvetia a crû dans le domaine de la prévoyance et affiche une augmentation d’assurés. Le volume de primes a, quant à lui, augmenté de 2% sur un an.

L’assureur Helvetia est parvenu à croître dans la prévoyance professionnelle l’année dernière. Le volume de primes a augmenté de 2% sur un an à 2,66 milliards de francs, indique mercredi la société.

La performance nette calculée sur la base de la valeur de marché a été de +5,17%, notamment grâce à l’évolution «très positive sur le marché des actions, la poursuite de la baisse des taux et son corollaire, la hausse des cours des obligations», détaille Helvetia.

Besoin urgent de réforme

«Une réforme de la prévoyance professionnelle est urgente et impérative», écrit Helvetia dans son communiqué. L’assureur souhaite que le taux de conversion et le taux d’intérêt minimum soient adaptés à l’évolution démographique et aux taux d’intérêt «extrêmement bas». «Ce n’est que de cette manière que la crise systémique du deuxième pilier pourra être surmontée», insiste l’assureur.