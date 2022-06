De sortie en 2022, Call of Duty: Warzone 2 fera repartir tous de zéro

«Call of Duty» : Prévu pour 2022, «Warzone 2» fera repartir tout le monde de zéro

Activision a annoncé que le battle royale sera lancé «peu après» la sortie le 28 octobre de «Modern Warfare 2», mais que le jeu ne permettra pas le transfert de progression.

En donnant plus de détails sur «Call of Duty: Modern Warfare 2», dont la sortie est prévue le 28 octobre, Activision a officialisé mercredi qu’une nouvelle génération de battle royale arrivera aussi «peu après» cette année, alors que beaucoup de personnes tablaient sur une sortie en mars 2023. Présenté comme «un Warzone entièrement nouveau», «Call of Duty: Warzone 2» risque par contre de faire grincer des dents les joueurs qui ont passé beaucoup de temps à débloquer et acheté des contenus dans la version actuelle du jeu free-to-play développé par Infinity Ward et Raven Software.