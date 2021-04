Lucerne-Schwyz : Priée de s’arrêter, elle fuit la police et se lance dans un rodéo routier

La police lucernoise a arrêté dimanche soir une Suissesse de 19 ans qui a fui un contrôle routier, roulant ensuite bien trop vite et commettant de nombreuses infractions.

C’est à une véritable course-poursuite qu’a dû se livrer la police lucernoise dimanche soir vers 19h30 face à une conductrice de 19 ans. Sur le coup de 19h30 à Ebikon (LU), elle a en effet surpris la jeune femme qui roulait tout en utilisant son téléphone portable et l’a priée de s’arrêter. Mais la Suissesse a alors accéléré et pris la fuite, relate la police cantonale dans un communiqué mardi.

La conductrice s’est enfuie via l’A14 en direction de Zoug puis via l’A4 en direction de Schwytz, tout en commettant plusieurs excès de vitesse massifs. Elle a ainsi été signalée à 160 km/h dans une zone de travaux limitée à 80 km/h. Elle a roulé bien trop vite aussi dans des zones habitées. Pire: elle a franchi plusieurs fois les lignes de sécurité, mettant en danger les autres usagers de la route. À Steinen (SZ), elle a finalement foncé dans une impasse, ce qui a permis à la police de l’arrêter. Cette dernière souligne qu’elle roulait en plus sous l’emprise de la drogue.



La voiture a été saisie par la police qui recherche des témoins pour plusieurs incidents commis par la jeune femme durant sa fuite. Car elle a failli emboutir une voiture et une moto. Elle a aussi risqué une collision frontale avec un véhicule roulant correctement en sens inverse. Enfin, à Steinen, un piéton a dû sauter sur le côté en voyant la Suissesse foncer sur lui sans freiner.