Vie nocturne - Priés de passer à la caisse pour aller danser

Le virus est de retour dans les clubs et autres lieux de vie nocturne. Trois semaines après la réouverture des discothèques, on signale de plus en plus de fêtards infectés. Bien que seuls les visiteurs munis d'un certificat Covid valide soient autorisés à entrer, il peut arriver dans certains cas que des personnes soient infectées après avoir été testées. À Berne, on parle d'au moins deux personnes infectées, chacune ayant participé à un événement avec un certificat valide et ayant été testée positive peu après. Il est difficile de savoir si les fêtards infectés ont contaminé d'autres personnes pendant la fête. En effet, les clubs ne doivent plus collecter de coordonnées de leurs clients depuis la dernière étape d'ouverture rappelle la «Berner Zeitung».