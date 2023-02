Un an de guerre en Ukraine : Prigogine, Simonian et Medvedev: l’envol des faucons russes

Prigogine, le seigneur de guerre

Autrefois discret, le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigogine, est devenu l’un des visages les plus connus du conflit, érigeant ses mercenaires en force qu’il assure plus efficace qu’une armée qu’il critique régulièrement.

L’homme d’affaires de 61 ans, natif de Saint-Pétersbourg – comme Vladimir Poutine – où il a commencé en vendant des hot-dogs, a recruté des milliers de détenus pour combattre en Ukraine, en échange d’une amnistie. Contrairement aux généraux russes réputés distants et peu soucieux du bien-être de leurs troupes, il distribue accolades et médailles à ses hommes, qu’il harangue avec gouaille.

Sa visibilité croissante et ses critiques contre l’armée agacent néanmoins à Moscou. Les tensions ont éclaté au grand jour le mois dernier lorsque Wagner et l’état-major ont séparément revendiqué la prise de Soledar, près de Bakhmout. Prigogine s’en est alors pris à «ceux qui cherchent en permanence à voler nos victoires».

Simonian, la guerrière de l’information

Le conflit, et les sanctions occidentales contre Moscou qui ont suivi, a directement touché Margarita Simonian, avec l’interdiction des antennes de RT dans la plupart des pays occidentaux. Pas de quoi la décontenancer: «À chaque fois qu’ils nous ont interdits, nous avons trouvé d’autres (façons) de continuer à diffuser (…) et relayer notre message.»

Medvedev, le néoconverti

En 2010, il mangeait des burgers avec Barack Obama, alors son homologue américain. Aujourd’hui, il qualifie Joe Biden de «papy gâteux» et l’ensemble des dirigeants occidentaux de «fous». Toujours dans l’outrance, il affirme que Moscou combat en Ukraine «une bande de nazis fous et drogués». «Les gens me demandent souvent pourquoi mes messages sont aussi durs», écrivait-il en juin. «Voici la réponse: je les hais. Ce sont des enfoirés et des dégénérés.»