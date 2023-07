Guerre en Ukraine: Prigojine a refusé de soumettre ses hommes à un autre commandant

via REUTERS

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé qu’il avait proposé aux hommes de Wagner de servir sous le commandement officiel d’une autre personne, mais que leur chef, Evgueni Prigojine, a refusé cette offre après sa mutinerie avortée . Dans une interview au journal russe Kommersant publiée jeudi soir, le président russe a donné des détails de sa réunion, le 29 juin au Kremlin, avec M. Prigojine et les commandants du groupe Wagner. Les soldats de Wagner «auraient pu être réunis dans un seul endroit et continuer à servir. Pour eux, rien n’aurait changé, ils auraient été dirigés par la personne qui était leur véritable commandant pendant toute cette période», a affirmé M. Poutine.

Commandant «cheveux gris»

Kommersant précise que la personne évoquée par le président russe est un commandant de Wagner ayant pour pseudo «Sedoï» (Cheveux gris) et qui aurait, selon M. Poutine, réellement dirigé les paramilitaires sur le front ukrainien lors des 16 derniers mois. «Beaucoup (de commandants de Wagner) ont acquiescé de la tête quand j’ai dit ça. Mais (Evgueni) Prigojine, qui était assis devant, ne l’a pas vu et a dit après avoir écouté ‘’Non, les gars ne sont pas d’accord avec cette solution’’», a assuré M. Poutine. Le président russe a affirmé avoir discuté lors de cette réunion, le 29 juin, des «possibles solutions» pour que le groupe Wagner continue à combattre pour la Russie et avoir donné son «appréciation» des événements du 24 juin.