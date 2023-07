Rébellion de Wagner: Prigojine est toujours en Russie et non au Bélarus, selon Loukachenko

«Il n’est pas sur le territoire biélorusse»

«Concernant Prigojine, il est à Saint-Pétersbourg. Où est-il ce matin? Peut-être parti à Moscou, ou ailleurs, mais il n’est pas sur le territoire biélorusse», a déclaré Loukachenko lors d’une conférence de presse. Selon lui, les combattants de Wagner se trouvent eux aussi «dans leurs camps» et non au Belarus, «pour le moment».

«Si (le gouvernement russe et le groupe Wagner) jugent nécessaire de déployer un certain nombre de combattants de Wagner au Belarus pour se reposer ou s’entraîner (...) alors j’appliquerai ma décision» de les accueillir, a-t-il ajouté. «Je ne pense pas que Wagner se révoltera et retournera ses armes contre l’Etat biélorusse», a également assuré Alexandre Loukachenko.