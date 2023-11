Prilly: Une piétonne shootée par un bus termine à l’hôpital

Plusieurs patrouilles de police et une ambulance se sont rendues sur place. Le parking de Malley lumières a été fermé pendant environ une heure.

«On regrette cet accident et espérons que, au vu des circonstances, les blessures soient le moins graves possible», annonce le service de presse des Transports publics de la région lausannoise (TL). Ce mercredi matin, peu avant 7h, alors qu’elle prenait son service, une conductrice de bus a percuté une piétonne avec son véhicule. L’accident s’est produit à proximité du dépôt des TL, non loin de la Vaudoise Arena et de Malley Lumières, à Prilly. «Il y avait une grande flaque de sang. Mais lorsque cet femme a été prise en charge par une ambulance, elle semblait en vie», explique un témoin.