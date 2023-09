Passage piétons à Prilly jugé dangereux pour les enfants

Des balises rouges et blanches délimitaient une partie du passage piéton il y a encore quelques jours. Mais celles-ci forment un îlot central depuis la fin de la semaine dernière, et après que des questions ont été adressées à la Municipalité.

Des balises rouges et blanches délimitaient une partie du passage piéton il y a encore quelques jours. Mais celles-ci forment un îlot central depuis la fin de la semaine dernière, et après que des questions ont été adressées à la Municipalité.

«C'est hyper dangereux pour les enfants quand ils vont à l’école! Les voitures roulent comme des folles et, à cause des travaux, les automobilistes ont de la peine à voir le passage piéton.» Un père de famille de Prilly (VD), comme d’autres parents d’élèves scolarisés au collège de Jolimont, s’indigne face à l’insécurité d’un passage clouté situé sur la route de Cossonay, où la vitesse est limitée à 50km/h. «Il y a quelques mois, il était sécurisé par un feu de signalisation, mais il a été supprimé depuis que des travaux sont menés sur ce tronçon», regrette le papa de deux enfants âgés de 5 et 8 ans. Des balises rouges et blanches délimitant une partie du passage piéton ont remplacé le feu.