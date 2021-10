Hongrie : Primaires de l’opposition: le candidat conservateur en tête

Dimanche, selon de premiers résultats partiels, c’est le conservateur Peter Marki-Zay qui a obtenu près de 60% des votes lors de la primaire en Hongrie.

L’outsider Peter Marki-Zay, un conservateur âgé de 49 ans, est en bonne position pour remporter dimanche la primaire de l’opposition en Hongrie et affronter Viktor Orban en 2022, selon de premiers résultats partiels. Peter Marki-Zay, 49 ans, catholique pratiquant et père de sept enfants, a obtenu près de 60% des voix, selon la commission électorale des primaires, dans environ la moitié des circonscriptions dépouillées.

Sa concurrente, l’avocate proeuropéenne Klara Dobrev, a elle récolté un peu plus de 40% des suffrages. Les résultats définitifs doivent être annoncés plus tard dans la soirée.

«Succès incroyable»

Anti-corruption

S’étant présenté comme un candidat anti-élite et anti-corruption, âgé de 49 ans, cet ancien électeur du Fidesz, le parti de Viktor Orban, a gagné notamment grâce aux votes des plus jeunes. Il a vécu cinq ans aux Etats-Unis et au Canada et assure ne plus se reconnaître dans les actions menées par le dirigeant, accusé de corruption et d’autoritarisme.