États-Unis

Primaires démocrates: suspense dans l'État de NY

La primaire démocrate de l'État de New York pourrait finalement avoir lieu. Un juge a invalidé son annulation pour cause de Covid-19.

Mais l'un des candidats, Andrew Yang, qui avait pourtant jeté l'éponge dès le 11 février, avait saisi la justice fédérale pour contester cette annulation, qu'il jugeait arbitraire et non conforme aux principes démocratiques.

«Scandale»

Le principal concurrent de Joe Biden, Bernie Sanders, avait lui qualifié cette annulation de «scandale» et de «coup porté à la démocratie américaine». Bien qu'ayant abandonné lui aussi la course, le 13 avril, il avait demandé à ses sympathisants de voter pour lui lors des dernières primaires démocrates pour pouvoir peser dans le débat au sein du parti et influencer le programme de Joe Biden.

Dans sa décision, la juge Analisa Torres a relevé que New York était le seul État parmi ceux plus sévèrement touchés par la pandémie à avoir annulé sa primaire. La magistrate a également souligné que des primaires démocrates étaient toujours prévues ce jour-là dans l'État de New York, pour les scrutins législatifs local et national, ce qui fragilise l'argument lié à la pandémie. Enfin, elle a estimé qu'il y avait «un intérêt public significatif à permettre que cette primaire se tienne avec l'ensemble des candidats».