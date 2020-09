États-Unis : Primaires démocrates: un Kennedy en difficulté dans le Massachusetts

La famille Kennedy n’a jamais perdu une élection dans le Massachusetts depuis 1947, mais le petit-neveu de JFK est donné perdant, mardi, face au sortant Edward Markey

Élu à la Chambre des représentants en 2012, Joseph Kennedy III s’est présenté comme plus proche des familles modestes et des minorités que son rival de 74 ans. (Photo Joseph Prezioso / AFP)

L’étoile des Kennedy est-elle en passe de s’éteindre aux États-Unis? Joseph Kennedy III, candidat mardi à la primaire démocrate pour un poste de sénateur du Massachusetts, est donné perdant face au sortant Edward Markey, et pourrait être le premier Kennedy battu dans cette région, berceau de la plus célèbre des «dynasties» politiques américaines.

Le petit-neveu du président John F. Kennedy et petit-fils de son frère Robert – assassinés respectivement en 1963 et 1968 – passait pourtant il y a un an pour une étoile montante du parti démocrate. Et semblait bien parti pour détrôner Edward Markey, élu du Congrès depuis 44 ans, dont sept au Sénat.