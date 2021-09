Vaud : Prime aux employés non-vaccinés: le directeur d’une entreprise licencié

Le patron affirmait qu’il voulait simplement soutenir financièrement ceux qui allaient devoir payer les tests de dépistages. Mais sa démarche lui a coûté son poste.

Le mail envoyé à ses collaborateurs par le directeur de l’entreprise vaudoise OPEO était censé n’être qu’une communication interne. Mais le message s’est retrouvé sur le site internet d’un opposant aux mesures sanitaires et la polémique n’a pas tardé à enfler, rapportait lundi Heidi.news . Car ce n’était rien de moins qu’une prime de 1000 francs que promettait le patron à ses employés qui auraient renoncé au vaccin d’ici à fin mars 2022, date du paiement de cette somme, afin de les «remercier de ne pas avoir cédé à cette dictature qui est un génocide». Contacté par le site d’information, le directeur avait expliqué qu’il souhaitait soutenir financièrement ceux qui allaient devoir y aller de leur poche pour payer les tests de dépistage.

Contacté à son tour par «24 heures», le patron a indiqué mercredi soir qu’il venait d’être licencié. Son message avait notamment suscité la désapprobation du président du conseil d’administration de l’entreprise de ramassage de déchets basée au Mont-sur-Lausanne, ainsi que celle de la commune de Pully, qui est un des plus gros clients d’OPEO. On ne sait si d’autres clients ont réagi auprès du conseil d’administration et son président n’a pas répondu aux sollicitations du quotidien vaudois pour commenté le licenciement du directeur.