Prime Covid «choquante et humiliante» pour les caissières

Aligro réfute les critiques et s’explique. «Nous avons voulu remercier notre personnel avec ces 200 francs à dépenser chez les restaurateurs qui s’approvisionnent chez nous; mais pas seulement, précise Roberto De Vito, directeur des ventes pour la Suisse. C’était aussi une façon d’être solidaire et de relancer ces établissements qui ont souffert financièrement de la pandémie.» À propos du montant «chiche» de la récompense, le responsable affirme que les difficultés du secteur de la restauration, principal client d’Aligro, ont pesé négativement sur le chiffre d’affaires de l’enseigne. Quant aux exclus de la prime pour cause d’absence, Roberto De Vito précise que ceux planifiés en chômage technique, une mesure abandonnée au final, «ont le choix: rattraper leurs heures durant l’année, ou alors les prendre sur leurs vacances».