Genève : «Prime de gériatrie» des soignants dans le viseur de l’Etat

L’Exécutif entend supprimer l’indemnité accordée au personnel pour s’occuper des patients âgés. Tollé des syndicats.

Alors que les syndicats et le personnel réclament la généralisation de l’indemnité pour inconvénients de service, dite «prime de gériatrie», le Conseil d’Etat souhaite la supprimer. La mesure ne concernerait que les soignants nouvellement engagés, pas ceux qui en bénéficient déjà. Elle pourrait entrer en vigueur dès l’an prochain, indique la «Tribune de Genève». Selon le conseiller d’Etat chargé de la Santé, Mauro Poggia, ce bonus de 400 à 600 francs mensuels a été instauré il y a plus de trente ans, lorsque le personnel manquait pour s’occuper de patients âgés. «Mais il n’a plus aucune raison d’être aujourd’hui, selon le magistrat. L’instaurer pour tous créerait des inégalités de traitement que rien ne justifie»; d’autant que le Canton planche sur une réforme du système d’évaluation et de rémunération dans le domaine des soins.