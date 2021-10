Voici le casting de la saison 2 de LOL: Qui rit, sort

Humour : Prime Video dévoile casting de la saison 2 de «LOL: Qui rit, sort»

Présentés par Philippe Lacheau et Alexandra Lamy, les nouveaux épisodes sont prévus pour 2022.

Pour ces six nouveaux épisodes, dont le tournage a commencé il y a peu, Prime Video a de nouveau fait appel à Philippe Lacheau pour l’animation. Il sera accompagné cette fois d’Alexandra Lamy, qui avait remporté la première saison. «Je me suis tellement éclatée à faire ce jeu que j’avais envie de découvrir l’autre côté. Cette émission, c’est une cour de récré complètement libre dans laquelle on peut s’amuser sans jugement», a confié la comédienne au «Parisien».