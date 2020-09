Etude : Primes automobiles: tous les Suisses ne sont pas égaux

Selon les chiffres de Comparis, le montant que les conducteurs helvétiques doivent débourser pour assurer leur véhicule diffère grandement en fonction de leur lieu d’habitation.

«Dommages différents»

Les conducteurs habitant à Genève et à Zurich payent en moyenne leur assurance automobile 14,4% et 13% plus chère que les Bernois. L’écart est légèrement moins important pour les habitants de Lausanne (11,4%) et Bâle (7,1%).