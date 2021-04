Assurance-maladie : Primes impayées: Berne veut protéger les enfants

Le Conseil fédéral estime que les enfants ne doivent pas être responsables des primes impayées par leurs parents. Il veut aussi abolir les listes d’assurés en retard de paiement.

Dans sa prise de position, le Conseil fédéral salue les propositions de la commission concernant les mineurs, qui ne seront plus tenus pour responsables des primes impayées par leurs parents et qui ne pourront plus figurer sur les listes d’assurés en retard de paiement, écrit-il. Il propose en plus d’inscrire dans la loi la nullité des poursuites à l’encontre des mineurs pour les primes d'assurance-maladie et les participations aux coûts.