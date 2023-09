Hausse des primes d'assurance maladie de 8,7% en 2024

C’est confirmé: les Suisses vont bel et bien subir un nouveau coup de massue avec les primes maladie en 2024. Celles-ci vont grimper en moyenne de 8,7% par rapport à 2023, a annoncé mardi le Conseil fédéral. L’an dernier, cette hausse était de 6,6% . Toutes catégories confondues, la prime moyenne s’élève à 359,50 francs, soit une hausse de 28,70 francs par mois ou 340 francs de plus par année.

Les Romands moins bien lotis

Pour les jeunes adultes, les Romands enregistrent également des hausses supérieures à la moyenne (entre 9,5% et 8,2%); tout comme chez les enfants où l’augmentation tourne à plus ou moins 8% partout.

C’est le canton de Zoug qui subit la plus forte hausse pour les adultes (franchise de 300 francs) avec une prime mensuelle qui augmente de 10,4%, juste devant le Tessin (10,3%) et Vaud (10,1%).

Les Genevois paient le plus

C’est en Appenzell Rhodes-Intérieures que la prime moyenne est la plus faible (295,60 francs). Et c’est à Genève qu’elle est la plus haute (545,70 francs), devant Bâle et le Tessin. Dans le canton de Vaud, il faudra payer en moyenne 482,40 francs par mois. A Neuchâtel, la prime se monte en moyenne à 498 francs et à 468 francs dans le Jura; pour Fribourg, elle est de 411,40 francs; en Valais, elle est 395,20 francs. Enfin, à Berne, elle est de 394 francs.