Primes maladie: Alain Berset explique les raisons de la hausse

Mardi, le ministre de la Santé Alain Berset, qui quittera le gouvernement à la fin de l’année, s’est livré pour la dernière fois à des explications devant la presse. «Ce n’est pas un exercice qui va me manquer», a-t-il lancé. Avant de convenir que cette hausse était «une très mauvaise nouvelle» pour les ménages.

Forte hausse des coûts

Le Fribourgeois a justifié cette hausse d’abord par l’augmentation des coûts de la santé plus forte que prévu, soit 6,4% au premier semestre 2023 par rapport à la même période de 2022. Et ce n’est pas fini: les assureurs s’attendent à une hausse des coûts de 5,3% pour cette année et de 3,4% supplémentaires en 2024.