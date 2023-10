L’UDC demande un moratoire sur la hausse des primes maladie

La hausse des primes d’assurance maladie continue de créer du remous au sein des partis politiques. Le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS) souhaite la création d’une commission d’enquête parlementaire (CEP) pour «déterminer les causes de la hausse des primes.»

En parallèle, sa collègue Céline Amaudruz (UDC/GE) a demandé que l’Assemblée fédérale fasse le nécessaire pour que les primes dues pour l’année 2025 ne puissent pas dépasser celles fixées pour 2024. En outre, elle propose dans l’intervalle «un moratoire financé par les réserves des caisses maladie», afin que le Parlement puisse trouver des solutions pour freiner les coûts liés à la santé. «Les Suisses ont perdu confiance dans le système en vigueur. Cette confiance ne pourra être regagnée que par un examen de tous les coûts et de leur incidence sur les primes», souligne l’élue.

Étonnement à gauche

À trois semaines des élections , l’annonce du parti de droite a créé le scepticisme chez l’opposition, à l’image du conseiller national Pierre-Yves Maillard (PS/VD) et président de l’Union syndicale suisse: «L’UDC n’a pas voulu bloquer les primes quand elles dépassent 10% du revenu et maintenant elle souhaite un moratoire pour tout le monde?» s’interroge-t-il avec étonnement.

L’élu socialiste salue cependant l’idée, déjà lancée par la Fédération romande des consommateurs (FRC), pour résorber la hausse annoncée pour l’année prochaine: «Cela forcerait le Parlement à agir en un an pour faire les réformes de fond dans le financement et les coûts.» Et de poursuivre: «Mais bon, il faudrait que l’UDC soit prête à voter pour tout ce qu’elle vient de combattre il y a encore quelques jours.» Pour rappel, les élus UDC avaient refusé l’initiative d’allègement des primes du Parti socialiste en septembre dernier.