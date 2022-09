Gauche et Centre victorieux: Primes maladie et AVS: le National vote des aides pour le pouvoir d’achat

Le PS et le Centre ont triomphé mercredi au National à l’occasion d’une session extraordinaire dédiée à l’érosion du pouvoir d’achat . Alliés pour l’occasion, ils ont réussi à faire passer de justesse leurs idées pour venir en aide aux petits et moyens revenus. L’UDC repart furax, aucune de ses trois propositions n’ayant été avalisée. Le PLR et les Vert’libéraux, eux, ne voyaient pas matière à agir. Le Conseil des États tiendra son débat lundi.

Hausse des rentes AVS et aide pour les primes

«Ne rien faire n’est pas une option»

«Le pouvoir d’achat des retraités diminue quotidiennement», a relevé Christian Lohr (C/TG). «Beaucoup ne savent plus comment payer leurs dépenses nécessaires. Or si les bas revenus doivent renoncer à des choses essentielles, il y aura des répercussions négatives pour toute notre économie», a-t-il prévenu. De son côté, le président du parti, Gerhard Pfister, a critiqué vertement le Conseil fédéral: «le gouvernement ne doit pas agir seulement pour soutenir les grandes entreprises, mais aussi les ménages. Ne rien faire n’est pas une option», a-t-il lancé.

Du côté du PS, Mattea Meyer (PS/ZH) a relevé que la perte de pouvoir d’achat représentait 5000 francs par an pour une famille moyenne de 4 personnes et une rente mensuelle pour les rentiers. «La hausse des prix de l’énergie et l’explosion des primes maladie touchent de plein fouet les familles, les retraités et les individus. Ils souffrent de notre incapacité à maîtriser les coûts de la santé et de la guerre énergétique que Poutine mène contre l’Europe», a-t-elle relevé. Et d’ajouter: «renforcer le pouvoir d’achat est la meilleure politique pour les PME que nous puissions mener aujourd’hui».