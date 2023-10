Primes maladie: Voici les parades pour réaliser des économies 

Il n’est plus nécessaire de le rappeler: les primes maladie vont considérablement augmenter en 2024. Cela dit, une étude réalisée par le comparateur de prix Comparis conclut qu’il est tout de même possible de faire des économies importantes pour de nombreux Suisses. Ainsi, près de 700’000 assurés pourraient économiser jusqu’à 50% de leur prime. Notamment à Zoug, où la hausse est la plus marquée pour les adultes au niveau national. La parade consiste à changer de caisse maladie pour une des cinq moins chères de sa région, en augmentant sa franchise et en changeant de modèle.