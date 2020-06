États-Unis

Primes russes: pas de consensus au sein des services de renseignement

Moscou est soupçonnée d’avoir versé des primes à des insurgés afghans pour tuer des soldats occidentaux, une affaire sur laquelle Donald Trump n’a pas été briefé selon la Maison Blanche

Grands critiques de Donald Trump, avec qui les relations sont tendues, la présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la minorité démocrate du Sénat, Chuck Schumer n’ont pas reçu d’invitation, ont indiqué à l’AFP leurs équipes.

Ces deux dirigeants démocrates ont demandé à la directrice de la CIA, Gina Haspel et au directeur du renseignement américain (DNI), John Ratcliffe qu’ils informent au plus vite tous les membres de la Chambre et du Sénat sur cette affaire.