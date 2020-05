Coronavirus

Primeur sur un vaccin: Sanofi suscite l’indignation

L’entreprise française a provoqué un lot de réactions indignées après avoir annoncé qu’elle réserverait aux États-Unis la primeur d’un éventuel vaccin .

En évoquant la perspective de réserver aux Etats-Unis la primeur d'un éventuel vaccin contre le Covid-19 parce qu'ils collaborent à son développement, Sanofi a provoqué une levée de boucliers dans le monde. De nombreux dirigeants et organisations ont appelé à un accès «équitable et universel».



Le laboratoire français, l'un des plus grands spécialistes des vaccins du monde, s'est lancé dans la course contre le nouveau coronavirus mi-février. Il a annoncé avoir conclu un accord de coopération avec l'Autorité pour la recherche et le développement avancée dans le domaine biomédical (Barda), qui dépend du ministère américain de la Santé.

Conséquence de cette prise de risque financière, les Etats-Unis auront «le droit aux plus grosses pré-commandes» et pourront ainsi bénéficier d'une avance de plusieurs jours ou semaines sur le reste du monde, a affirmé mercredi le directeur général de Sanofi Paul Hudson, dans un entretien à l'agence Bloomberg.