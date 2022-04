Cyclisme : Primoz Roglic déjà en tête du Tour du Pays basque

Tenant du titre, le Slovène a mis tout le monde d’accord lors du chrono initial, long de 7,5 kilomètres. Les trois Suisses finissent au-delà de la quarantième place.

Les Suisses en retrait… en attendant mardi

Trois Suisses sont au départ de cette édition 2022 du Tour du Pays basque: Gino Mäder s’est classé au 42e rang à 40 secondes du vainqueur; Sébastien Reichenbach a terminé 57e à 45 secondes; et Simon Pellaud a dû se contenter de la 129e place à 1’11’’. Ils en ont visiblement gardé sous la pédale dans l’otique de l’étape de mardi qui se déroulera sur un terrain qui leur sera largement plus favorable.

Roglic lorgne déjà un troisième sacre sur le Tour du Pays basque après 2018 et 2021, ce qui le rapprocherait du record d’Alberto Contador et José Antonio Gonzalez Linares, vainqueurs de quatre éditions chacun.

Evenepoel n’a rien à regretter

«J’ai pédalé le plus vite possible, mais il y avait juste un gars qui pédalait plus vite. C’est un peu la même chose que sur le Tirreno-Adriatico. C’est triste d’être encore deuxième sur le premier jour d’une course World Tour... Mais demain est un nouveau jour. Gagner cette course sera difficile avec des gars comme Roglic, mais on fera tout pour être le podium», a affirmé le jeune prodige belge de 22 ans.